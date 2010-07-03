Суд Молдавии отменил решения о роспуске парламента и досрочных выборах

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента и досрочных выборах, которые были приняты в период с 7 по 9 июня, заявил председатель КС Михай Поалелунжь.
"Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7–9 июня", – приводит его слова РИА Новости.
Поалелунжь отметил, что это окончательно.
Речь о решениях, касающихся роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный, а также формирования правительства Майи Санду.
Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал вердикт Конституционного суда.
"Решение суда пересмотреть решения, приведшие к политическому кризису в стране, было принято по моему запросу. Все сомнительные юридические толкования были отменены", – цитирует его ТАСС. Додон подчеркнул, что политический и конституционный кризисы в стране преодолены.
В июне в Молдавии обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов, победившая на парламентских выборах в начале года, и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трех месяцев ожидания в государстве появилось новое правительство.
Конституционный суд объявил эти решения незаконными. Парламент обвинил Демократическую партию в попытке узурпировать власть. Игоря Додона временно отстранили от поста президента. Вице-председателя Демпартии Павла Филипа назначили врио президента.
14 июня стало известно, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку. Решение приняла Демократическая партия Молдавии. Демократы полагают, что это станет шагом к разрешению политического кризиса в стране.
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