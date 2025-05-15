Минобороны Венгрии опровергло информацию о ликвидации украинского беспилотника над страной

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Минобороны Венгрии официально опровергло информацию о ликвидации на границе украинского беспилотника, сообщает агентство MTI.

В военном ведомстве подчеркнули, что кадры полета истребителей Gripen, которые были опубликованы в венгерских соцсетях 13 мая и восприняты общественностью как погоня за дроном, на самом деле относятся к отработке учебной тревоги, которая перешла в боевую тревогу. Причиной этого послужил полет венгерского планера, который из-за непогоды изменил маршрут в сторону румынской границы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем обращении к жителям страны обвинил спецслужбы Украины в клеветнической операции. По его словам, Киев начал операцию против Венгрии, чтобы помешать провести в стране референдум по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Политик подчеркнул, что из-за этого провел заседание Совета обороны.