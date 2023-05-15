СБУ предъявила подозрение Фирташу в махинациях с топливом на 500 млн долларов

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в махинациях с топливом на 500 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру".

В украинском ведомстве заявили, что компании, находящиеся под контролем Фирташа, якобы приобретали топливо у одной из его организаций. Однако в действительности получали не более чем 30% от купленного объема газа. В результате этих действий появлялся дефицит, который покрывался за счет топлива, находившегося в госсобственности, то есть из газотранспортной системы Украины.

В свою очередь, государство за это почти ничего не получило. Компания ссылалась на "отсутствие средств". Деньги организация выводила через сеть подконтрольных Фирташу коммерческих структур, сообщает СБУ.

По данным ведомства, двум руководителям ООО "РГК", главе ООО "Йе энергия" и пятерым руководителям "Облгазов" предъявлено подозрение по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 и части 3 статьи 27, части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем"). Пятерым фигурантам предъявлено обвинение заочно, так как они скрываются за границей.

В СБУ считают, что за 7 лет Фирташ и менеджеры его компаний нанесли ущерб бюджету Украины на 18 миллиардов гривен или порядка 500 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что конгресс Соединенных Штатов в ходе расследования установил, что семья американского президента Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из КНР и других зарубежных источников.

Участники расследования отметили, что деньги семья получала в период, когда Байден занимал должность вице-президента США. Всего участие в махинациях принимали девять членов его семьи.



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