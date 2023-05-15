Фрагменты ракеты иностранного производства нашли на месте удара в Луганске – СМИ

Фото: телеграм-канал "ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС"

Обломки ракеты иностранного производства найдены на месте прилета в районе бывшего авиационного училища штурманов в Луганске, сообщает РИА Новости.

В настоящее время место прилета около бывшего летного училища оцеплено. На территории работают экстренные службы и правоохранительные органы. Уточняется, что вблизи образовательного учреждения расположены жилые дома и школа.

До этого бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал о двух прилетах со стороны ВСУ в районе автовокзала в Луганске.

Также уточнялось, что для ударов по Луганску украинская армия использует британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Киев нанес удары по Луганску британcкими ракетами Storm Shadow