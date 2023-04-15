Экс-офицер Пентагона сообщила, как могут ответить США на гибель своего солдата на Украине

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Соединенные Штаты не будут наносить удары по территории России в случае гибели американского солдата на Украине. Таким мнением поделилась экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

По ее словам, вероятным ответом на случайное убийство солдата США были бы атаки более мягкого характера: кибератаки, дипломатическая реакция и санкции. Она также допустила, что Вашингтон может в принципе никак не отреагировать на подобный инцидент.

Коффлер добавила, что ни один американский президент не рассматривал боевые действия против Москвы, поскольку для таких мер потребовалось бы, чтобы конфликт зашел слишком далеко.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что американским солдатам, которые сейчас находятся в Польше и Румынии, запретили первыми атаковать армию РФ.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины, необходимо покинуть страну, иначе они погибнут.

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