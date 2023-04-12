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Американским солдатам, которые сейчас находятся в Польше и Румынии, запретили первыми атаковать армию РФ, сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Соответствующая публикация появилась на платформе Substack.

По его словам, всего там могут находиться свыше 20 тысяч человек. Однако развертывание бригад на территории Польши и Румынии почти не обсуждается, заметил Херш.

"Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы. В прошлом году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была развернута в Румынии", – добавил он.

Всем военнослужащим дали четкие указания не нападать первыми на российских военных, отметил Херш. Они не могут атаковать, пока сами не окажутся под угрозой, уточнил он.

Журналист обратил внимание, что Белый дом может и не знать о том, что происходит в этих воинских формированиях. В этом Хершу признались высокопоставленные лица из разведывательной службы.

Кроме того, по его словам, остается открытым вопрос, размещены ли военные там в рамках учений Североатлантического альянса или они ждут команды, если Запад вдруг решит противостоять России.

Херш также указал, что американский лидер Джо Байден не информирует граждан США о реальной обстановке.

"Это не просто плохое руководство. Его вообще нет. Ноль", – резюмировал он.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западным наемникам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины, необходимо покинуть страну, иначе они погибнут.

В свою очередь, американский инструктор, обучающий военных ВСУ, отметил, что Западу не стоит недооценивать Россию в конфликте на Украине. По мнению ветерана США, Вооруженные силы РФ стали действовать лучше, чем год назад, а армия Украины продолжает сталкиваться с серьезными проблемами.



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