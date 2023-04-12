Журналист Херш заявил о подготовке в США черновика документа на случай поражения РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Военное руководство Соединенных Штатов готовит черновик соглашения об окончании украинского конфликта, который, возможно, предложат РФ в случае ее поражения. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник.

"Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов – военный термин поставил задачу – составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боях на Украине", – говорится в публикации журналиста, размещенной на его странице на платформе Substack.

Ранее Херш заявил, что США планировали шантажировать РФ взрывами на "Северных потоках", чтобы та не начинала спецоперацию на Украине. По его словам, американский лидер Джо Байден искал нечто подобное, что могло бы убедить Владимира Путина отказаться от проведения СВО.

Согласно расследованию журналиста, причастными к диверсиям на газопроводах являются именно США. Американцы, по его информации, заложили под "Северными потоками" взрывчатку, а норвежцы помогли ее активировать.



Трамп намекнул на причастность США к диверсиям на "Северных потоках"

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