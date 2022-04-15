Депутат обратился в ЦБ РФ с предложением выпустить банкноты в честь Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Депутат ЛДПР обратился в ЦБ РФ с инициативой выпустить банкноты в честь Владимира Жириновского, чтобы увековечить память политика. Об этом сообщает телеграм-канал фракции в Госдуме.
"Представители ЛДПР по всей стране призывают увековечить память лидера партии, назвав в его честь улицы, парки и скверы. Депутат ЛДПР из Санкт-Петербурга Евгений Ененков выступил с более необычным предложением – он призвал увековечить имя Владимира Жириновского, выпустив в его честь серию банкнот или монет. С такой инициативой он обратился к председателю Центробанка", – отмечается в сообщении.
По словам Ененкова, за свою жизнь политик сумел объединить вокруг себя большое количество сторонников и завоевать сердца миллионов россиян. Кроме того, Владимир Вольфович, как уточнил депутат ЛДПР, помог бесчисленному количеству людей, был настоящим защитником страны, вписав свое имя в ее историю.
Ранее в ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве, где находится штаб-квартира партии, в улицу Жириновского.
Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.
Пользователи Сети начали продавать вещи Жириновского за сотни тысяч рублей
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