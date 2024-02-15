Госдума приняла законопроект об отмене идентификации при оплате ЖКУ до 60 тыс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене идентификации граждан при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Максимальный лимит, при котором организации смогут не проводить идентификацию, предложили увеличить с 15 до 60 тысяч рублей при условии оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно пояснительной записке, предельный размер суммы платежа был введен в 2006 году для отдельных операций. Через три года лимит в 15 тысяч рублей установили для всех операций, в том числе для услуг ЖКХ.

"Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", – отмечается в сообщении.

По словам авторов инициативы, среднемесячный платеж за жилищно-коммунальные услуги в прошлом году достигнет в некоторых регионах страны величины действующего лимита, поэтому потребуется провести идентификацию около 50% плательщиков.

"Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель", – добавляется в документе.

Ранее российское правительство решило продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. При расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых. В кабмине отметили, что при текущей ключевой ставке Центробанка в 16% годовых максимальный размер пени был бы несоразмерным платежам за ЖКУ, поэтому для расчета будут использовать значение ставки, которое действовало до повышения.

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