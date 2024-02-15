В Норвегии прокомментировали возможный выход России из Арктического совета

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Норвегия, являющаяся председателем Арктического совета, будет сожалеть, если Россия покинет организацию. Об этом заявила советник по связям с общественностью МИД Норвегии Марикен Бруусгор Харбиц.

"Мы поддерживаем контакты со всеми странами-членами, включая Россию, и знакомы с позицией этой страны. <...> Цель Норвегии – сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами", – цитирует ее РИА Новости.

По словам советника, Норвегия будет жалеть о выходе любой из восьми стран из состава организации.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает работу в Арктическом совете, однако при его неэффективности страна может принять "особые решения".

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов не исключил выход страны из Арктического совета. Он уточнил, что совет осуществляет деятельность на самых малых оборотах.

