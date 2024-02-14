РФ приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет – МИД РФ

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Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве отметили, что практическая работа в том числе должна включать реализацию совместных проектов, которые затрагивают такие вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы, развитие гуманитарных связей, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций.

При этом возможный выход России из организации на данный момент не стоит на повестке дня, подчеркнули в ведомстве.

Отвечая на вопрос, после каких действий совета Москва заявит о выходе из него, в МИД напомнили слова официального представителя министерства Марии Захаровой, которая подчеркнула, что если Арктический совет будет эволюционировать в недружественный РФ институт, то будет рассмотрена целесообразность участия российской стороны в нем.

При этом в ведомстве заявили, что варианты могут быть разными, РФ не хотелось бы сейчас заниматься гипотетическими рассуждениями.

Арктический совет был учрежден в 1996 году. Он является межправительственным форумом высокого уровня, который обеспечивает содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает работу в Арктическом совете, однако при его неэффективности страна может принять "особые решения".

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов не исключил выход страны из Арктического совета. Он уточнил, что совет осуществляет деятельность на самых малых оборотах. По его словам, норвежская сторона, являясь председателем в организации, старается возобновить работу в полном формате, однако не может найти поддержку среди других участниц.