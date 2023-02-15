В США назвали условие для начала переговоров по Украине

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Соединенным Штатам нужно попытаться понять позицию российской стороны в отношении Украины, тогда переговоры будут возможны, считает обозреватель Responsible Statescraft Александр Хилл.

Он обратил внимание на то, что Запад стал все чаще вступать в различные конфликты. По мнению эксперта, ему не хватает способности посмотреть на происходящее в мире с альтернативной точки зрения.

Обозреватель призвал Вашингтон проявить реализм в отношениях с Москвой. Вероятность конструктивного диалога станет выше, если стороны попытаются понять позицию друг друга.

"Рано или поздно переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга", – подытожил Хилл.

Ранее журналист Фэй Сюэ заявил, что американская сторона может открыто вмешаться в противостояние на Украине и начать переговоры с Россией.

По словам колумниста, США захотят добиться быстрого результата, так как в скором времени конфликт между РФ и Украиной может перейти на следующий этап. Сюэ считает, что даже с учетом значительной поддержки западных государств у Киева не будет преимущества в боях. Он отметил, что если американцы не вмешаются, то ВСУ проиграют.



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