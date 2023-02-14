Генерал США заявил, что Украина продержится на СВО дольше РФ

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Россия не сможет продержаться на специальной военной операции дольше Украины. Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнеров, встретившихся сегодня", – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем Милли сообщил, что страны Запада не остановят поддержку Украины и продолжат снабжать ее разными видами вооружений и военной техникой.

В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина ожидает подходящего момента для создания импульса на поле боя, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу. Активизация украинской армии ожидается весной, уточнил он.

До этого СМИ предположили, что США могут вмешаться в вооруженный конфликт на Украине и начать переговоры с РФ. В материале уточнялось, что, если США не вмешаются, ВСУ могут проиграть. Поддержка Украины со стороны западных стран также не поможет стране.



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