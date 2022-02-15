Лавров пошутил про непонятливость польского журналиста

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про непонятливость одного из польских журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау российского министра несколько раз спросили о гипотетическом вторжении России на Украину, на что тот назвал спекуляциями соответствующие заявления политиков и публикации СМИ. В конце мероприятия польский журналист еще раз уточнил у Лаврова, не будет ли вторжения, дипломат отрицательно покачал головой, после чего обратился к Рау.
"Непонятливый в общем у вас журналист какой-то", – сказал глава МИД РФ и посмеялся.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над словами экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил, что Россия может "получить по яйцам", если сунется в Польшу. Она напомнила дипломату, что Россия – женского рода, предположив, что тот мог стать жертвой концепции гендерного разнообразия.
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