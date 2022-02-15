Посольство США рекомендовало американцам срочно покинуть Белоруссию

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Американским гражданам следует срочно покинуть Белоруссию. Об этом сообщается в распространенном заявлении на сайте посольства США в Минске.

В заявлении отмечается, что в регионе отмечается нестабильная обстановка. При этом ситуация может ухудшиться в любой момент.

Американские дипломаты также допустили, что власти Белоруссии могут начать преследование иностранных граждан.

В пресс-службе посольства также вновь указали на активность российских военных вблизи границы с Украиной.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения.

В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам – покинуть страну коммерческим транспортом.

С таким же призывом к своим соотечественникам обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь для эвакуации. Американцам нужно лишь обратиться в посольство.

