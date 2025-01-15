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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому 17-летние юноши обязаны самостоятельно вставать на воинский учет через электронные сервисы или посредством личного прибытия в военкомат. Документ опубликован на сайте парламента страны.

В тексте указано, что если гражданин не встанет на учет в установленные сроки, то ему грозит штраф в размере 17–25,5 тысячи гривен.

Будущее Украины вызывает опасения из-за существующего дефицита молодого мужского населения, и ситуация может усугубиться из-за возможного снижения мобилизационного возраста, пишет радио КП со ссылкой на издание InfoBRICS.

"Все это означает, что силы киевского режима можно охарактеризовать только как инструмент геноцида НАТО против украинцев", – указал автор статьи.

Ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сказала, что Украина становится страной без какого-либо будущего из-за принимаемых внутри государства решений. Она раскритиковала закон, по которому Украина стала первой страной, где Конституционный суд будет формироваться международным советом, а не президентом, парламентом либо съездом судей.

Тимошенко назвала новый закон абсолютным нарушением международного права, приравнивающим обращение с Украиной к статусу бесправной колонии.