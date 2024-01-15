В МО РФ заявили, что США исследуют применение оспы обезьян в качестве биооружия

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Биологи Пентагона проводят исследование по потенциальному применению вируса оспы обезьян в качестве биологического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами", – приводятся его слова в телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам Кириллова, работы с оспой обезьян были разрешены только в американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний и государственном научном центре "Вектор" в РФ.

Режим чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мировом здравоохранении был отменен в мае прошлого года. С начала эпидемии в ВОЗ поступило свыше 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.

Вместе с тем на территории РФ в 2023 году не было выявлено ни одного случая оспы обезьян. В СМИ отметили, что немногим ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о разработке глобальной стратегической основы для ликвидации передачи оспы обезьян от человека к человеку на период 2023–2027 годов.

В ВОЗ объявили о снятии режима ЧС из-за оспы обезьян