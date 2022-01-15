Экс-глава МИД Польши предложил ввести санкции против знаменитостей, поддерживающих Путина

Фото: ТАСС/Mateusz Wlodarczyk
Против знаменитостей, которые поддерживают президента России Владимира Путина, нужно ввести санкции. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
Он отметил, что Путин хочет вернуть могущество РФ времен СССР.
"Что еще мы можем сделать, чтобы удовлетворить имперские амбиции Путина? Ничего. Мы можем предложить только больше санкций", – цитирует Ващиковского El Confidencial.
Он добавил, что санкции нужно ввести в отношении бизнесменов, спортсменов, художников и ученых. По его словам, нельзя позволить, чтобы российские военные принимали участие в вооруженных конфликтах в Донбассе, а московский "Спартак" играл в Мадриде.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий в случае эскалации вокруг Украины. При этом она подчеркнула, что не планирует анонсировать эти сценарии.
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