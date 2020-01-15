В немецкой газете объяснили, почему миру необходима Россия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала статью, автор которой, Мальте Лемминг, объясняет, почему миру, и в частности Германии, нужна Россия. Сообщает Газета.ру.

Автор уточняет, что доказательством такого положения России является поездка канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Лемминг в своей статье также отмечает, что лидеры обеих стран придерживаются одинаковых позиций относительно ядерной сделки с Ираном и завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Кроме того, он подчеркнул, что Путин поддержал инициативу немецкого правительства организовать международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию ливийского вопроса в Берлине.

По мнению автора статьи, Россия играет важнейшую роль в Сирии, и на Ближнем Востоке в целом.

Ранее в Москве прошли межливийские переговоры, итогом которых стало подписание перемирия между конфликтующими сторонами.