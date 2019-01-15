Эрдоган сообщил о возможной встрече с Путиным 23 января

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 23 января может встретиться с Владимиром Путиным "с большой долей вероятности". Об этом он сообщил после выступления в турецком парламенте, передает ТАСС.

По словам Эрдогана, в этот день также пройдет трехсторонняя встреча с участием Путина и президента Ирана Хасана Роухани. Эрдоган не назвал место проведения переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Россию "готовится в ближайшей перспективе".