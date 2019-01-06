Эрдоган в ближайшее время посетит Россию

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Президент Турции Тайип Эрдоган в январе посетит Россию. Точная дата пока не определена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.

Будущую встречу подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам "лидеры условились, что встреча скоро будет, но точная дата пока не определена".

В конце декабря Эрдоган говорил о намерении встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.

Ранее Турция отклонила новое предложение США по покупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot вместо российских С-400.