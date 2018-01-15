Общественная приемная предвыборного штаба Путина начала работу в столице

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина заработала в столице. Она разместилась в доме № 36 на Новом Арбате, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

По словам Кондрашова, передает РИА Новости, в общественную приемную можно будет обратиться со вторника по субботу, с 10:00 до 17:00. Пресс-секретарь штаба также уточнил время обеденного перерыва – с 13:00 до 13:45, добавив, что воскресенье и понедельник будут выходными.

Как пояснил Кондрашов, "приемная сосредоточится на сборе информации о проблемах и нуждах избирателей". Он отметил, что в работе приемной будут принимать участие, в том числе, волонтеры – члены Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы".

"Попасть на прием смогут и граждане с ограниченными физическими возможностями. Помещения полностью приспособлены для маломобильных групп", – подчеркнул Кондрашов.

Ранее стало известно, что количество подписей, собранных в поддержку Владимира Путина на президентских выборах, превысило полмиллиона. Тогда, как заявил Андрей Кондрашов, предвыборный штаб принял решение допечатать еще 20 тысяч листов на 200 тысяч подписей.

Кроме того, как сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, почти 74 процента россиян планируют отдать свои голоса в поддержку Путина на выборах в марте.