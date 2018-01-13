Число подписей в поддержку Путина на выборах превысило полмиллиона

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Число собранных подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ превысило полмиллиона. При этом предвыборный штаб действующего главы государства принял решение допечатать подписные листы еще на 200 тысяч подписей россиян.
"На утро субботы собрано 538 тысяч 113 подписей в поддержку Путина, сбор по-прежнему идет в 267 населенных пунктах во всех 85 субъектах РФ", − цитирует ТАСС пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.
По его словам, в Центризбирком можно сдать только 315 тысячи подписей, однако, сбор решили продолжить, чтобы дать россиянам возможность высказаться в поддержку Владимира Путина.
Как уточнил Кондрашов, будет дополнительно напечатано "20 тысяч подписных листов, которых хватит еще на 200 тысяч подписей". Пресс-секретарь также отметил, что изготовление подписных листов профинансируют из избирательного фонда Путина.
Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах. Все им выдадут удостоверения установленного образца.
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