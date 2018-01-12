ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 259 доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборы. Такое решение было принято во время заседания ЦИК, сообщает Агентство "Москва".
Доверенным лицам выдадут удостоверения установленного образца. Ранее Центризбирком зарегистрировал пять уполномоченных представителей группы избирателей.
Представлять Путина по финансовым вопросам будет Наталья Орлова. Кандидату разрешили открыть специальный счет для избирательного фонда.
Центризбирком также зарегистрировал 61 доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Жириновского и 17 доверенных лиц лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского.
Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на должность президента. Вторым зарегистрировался директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин.
Всего ЦИК получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты – от 21 партии и 43 самовыдвиженцев. Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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