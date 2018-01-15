Почти 74% россиян намерены голосовать за Путина на выборах в марте – ВЦИОМ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Почти 74 процента россиян планируют голосовать на выборах президента РФ в марте за Владимира Путина.
"Большинство респондентов отдает свое предпочтение Владимиру Путину. В марте прошлого года 74,8 процента намерены были голосовать за него, последний опрос 8–10 января – 73,8 процента", – сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, передает Агентство "Москва".
Он также отметил, что данные последних опросов показывают, что за Павла Грудинина намерены голосовать 7,2 процента. За Владимира Жириновского – 4,7 процента.
ВЦИОМ также проводил опрос о количестве людей, которые примут участие в выборах президента РФ. По результатам опроса, на выборы планируют прийти 67 процентов опрошенных.
Ранее сообщалось, что число собранных подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ превысило полмиллиона. При этом предвыборный штаб действующего главы государства принял решение допечатать подписные листы еще на 200 тысяч подписей россиян.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а само голосование назначено на 18 марта 2018 года.
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