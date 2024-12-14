Киев признал, что сбитый у Херсона летчик применял иностранные средства поражения

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Сбитый во время выполнения летного задания украинский летчик использовал средства поражения иностранного производства, пишет телеграм-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Не вернулся с боевой задачи молодой украинский пилот – летчик 299-й бригады тактической авиации", – указали там.

Наименование сбитого самолета не уточняется, также не рассказывается подробнее об иностранных средства поражения.

Российские силы ПВО сбили самолет тактической авиации к северу от Херсона, ранее в регионе объявлялась авиационная опасность. Оперативные службы были приведены в повышенную готовность, но о пострадавших на земле не сообщалось.

