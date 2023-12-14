14 декабря, 15:31Политика
ВСУ начали устанавливать противотанковые заграждения в Черниговской области
Фото: 123RF/zabelin
Бойцы украинской стороны начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения "зубы дракона" в приграничной Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.
"На наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны. В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона", – сообщил он.
Черниговская область находится на севере Украины. Регион имеет участки границы как с Россией, так и с Белоруссией.
Ранее ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как уточнили в Минобороны России, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу Вооруженных сил Украины.
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