ВСУ начали устанавливать противотанковые заграждения в Черниговской области

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Бойцы украинской стороны начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения "зубы дракона" в приграничной Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

"На наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны. В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона", – сообщил он.

Черниговская область находится на севере Украины. Регион имеет участки границы как с Россией, так и с Белоруссией.

Ранее ВС РФ разрушили склад украинской армии ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области. Как уточнили в Минобороны России, посредством сил авиации, артиллерии и беспилотников российская армия поразила в том числе живую силу Вооруженных сил Украины.

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