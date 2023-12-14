Сенатор США заявил, что НАТО займется конфликтом на Украине, когда Киев потерпит поражение

Фото: depositphotos/Ale_Mi

НАТО будет вынуждено заняться конфликтом на Украине в случае, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. С таким заявлением выступил сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун, сообщает The Washington Post.

"Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в "натовский вопрос", – сказал он.

По мнению Брауна, среди стран НАТО есть опасения, что после поражения Украины Россия распространит конфликт на другие государства бывшего СССР. Сенатор считает, что в подобном случае возможна новая мировая война с прямым участием войск США.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о большом риске поражения в конфликте с Россией в случае новых задержек с выделением помощи со стороны Соединенных Штатов.

Он добавил, что если помощь США будет отложена, то украинские войска останутся на нынешних позициях и не смогут наступать. По его словам, ВСУ уже ведут оборонительные операции и большое количество сил ВС РФ создает для Киева сложности.