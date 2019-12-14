Назначенный врио главы ЕАО Гольдштейн попросил о снятии полномочий сенатора

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Ростислав Гольдштейн, назначенный врио губернатора Еврейского автономного округа, написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Его заявление комитет рассмотрит 20 декабря, 23 декабря оно будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации.

Гольдштейн входил в состав бюджетного комитета Совета Федерации, в верхней палате парламента представлял исполнительную власть ЕАО.

12 декабря Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.

Этим же указом врио главы региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн. Президент уже провел с ним первую рабочую встречу.