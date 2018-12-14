Сербия потребовала срочного заседания СБ ООН по ситуации с армией Косова

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Сербия направила запрос на проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с формированием косовско-албанскими властями армии Косова. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он заявил, что такой шаг со стороны непризнанного Косова ставит под угрозу мир и безопасность во всем регионе западных Балкан. Вучич подчеркнул, что мировые великие силы, которые признали независимость Косова (имея в виду США), "не лишат возможности Сербию изложить факты нарушения права на западных Балканах и сообщить, какую опасность и риск для сохранения мира они создали своими решениями".

Также президент Сербии выразил благодарность России за поддержку и за критику в адрес косовских политиков, которые объявили о создании своей армии.

В пятницу, 14 декабря, пепутаты парламента самопровозглашенной республики Косово утвердили пакет законопроектов о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию. Вооруженные силы будут включать 5000 действительных военных и еще 3000 в резерве.