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Москва 24

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В мире

14 декабря, 20:12

МИД прокомментировал создание армии Косово

политика

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Россия считает, что Миссия ООН в Косове обязана принять меры для расформирования любых вооруженных косовоалбанских военных сил. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД России.

"Вызывает удивление риторика политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение о создании "армии" не меняет сути Сил безопасности Косова. Речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а главное – подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных", – заявил МИД.

Также в дипломатическом ведомстве заявили, что косовский политик Рамуш Харадинай с подачи США постоянно угрожает возобновить насилие и войны на Балканах. Создание армии непризнанного Косова по факту является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и непременно дестабилизирует ситуацию в регионе.

Ранее в пятницу, 14 декабря, парламент непризнанного Косова утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Армия будет состоять из 5000 военнослужащих, еще 3000 будут в резерве, а ежегодные расходы на нее составят 98 миллионов евро. Командующий Силами безопасности Рахман Рама заявил, что армия будет служить всем гражданам и выполнять свои функции на всей территории Косова, включая север Косова, населенный по большей части этническими сербами. Россия не раз выражала свою обеспокоенность по поводу ситуации на Балканах.

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