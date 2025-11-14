Экс-журналистка "Новой газеты" Костюченко внесена в реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков (Елена Костюченко признана в РФ иноагентом)

Бывшая журналистка "Новой газеты" (признана нежелательной организацией в РФ) Елена Костюченко внесена в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста России.

По данным ведомства, она распространяла фейки о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, пропагандировала ЛГБТ-отношения (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, она участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными на территории России.

Иностранным агентом признан и журналист Кирилл Кривошеев. Он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о действиях органов публичной власти России.

В реестр также попал экономист Рубен Ениколопов, который участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о российской власти.

Помимо физических лиц, иноагентом признано ООО "ФОРПОСТ" за получение поддержки со стороны иностранных источников и финансирование деятельности организации, включенной в реестр иноагентов.

Неделей ранее, 7 ноября, в реестр Минюста попали петербургский акционист Павел Крисевич и политолог Георгий Чижов. Первый принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов, а также организовывал и участвовал в публичных политических акциях и перформансах.

Второй, в свою очередь, сотрудничал с интернет-ресурсом, включенным в список иностранных агентов и перечень нежелательных организаций в России, а также выступал против проведения спецоперации на Украине.