Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 11:48

Политика
Главная / Новости /

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: НАТО уступает России по ряду показателей

Экс-офицер ЦРУ заявил, что у НАТО нет превосходства над Россией

Фото: depositphotos/borkus

НАТО серьезно уступает России по ряду показателей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявления бывшего офицера ЦРУ Ларри Джонсона.

"Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", – сказал эксперт блогеру Дэниелу Дэвису.

По его словам, большой проблемой военно-политического блока стали экономические вопросы. Североатлантический альянс разобщили рецессия и упадок, вызванные антироссийскими санкциями и финансовой поддержкой Украины.

Кроме того, уточнил экс-офицер, ни одна экономика европейской части НАТО не растет выше 1,5%.

"Вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", – добавил Джонсон.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что генсеку Альянса Марку Рютте наплевать на избирателей и судьбы европейцев, так как он находится в "классе небожителей". Российский политик обратил внимание, что с лица Рютте никогда не сходит улыбка даже в разгар кризиса в Европе.

Рютте доволен своей должностью, зарплатой и пенсией, поэтому он постоянно в хорошем настроении, подчеркнул Пушков.

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Читайте также


политикаэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика