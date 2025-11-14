Фото: depositphotos/borkus

НАТО серьезно уступает России по ряду показателей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявления бывшего офицера ЦРУ Ларри Джонсона.

"Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной", – сказал эксперт блогеру Дэниелу Дэвису.

По его словам, большой проблемой военно-политического блока стали экономические вопросы. Североатлантический альянс разобщили рецессия и упадок, вызванные антироссийскими санкциями и финансовой поддержкой Украины.

Кроме того, уточнил экс-офицер, ни одна экономика европейской части НАТО не растет выше 1,5%.

"Вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса", – добавил Джонсон.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что генсеку Альянса Марку Рютте наплевать на избирателей и судьбы европейцев, так как он находится в "классе небожителей". Российский политик обратил внимание, что с лица Рютте никогда не сходит улыбка даже в разгар кризиса в Европе.

Рютте доволен своей должностью, зарплатой и пенсией, поэтому он постоянно в хорошем настроении, подчеркнул Пушков.