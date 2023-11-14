США не стали заявлять о мерах в случае причастности Киева к подрывам "Северных потоков"

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В администрации США не стали уточнять, примут ли меры в отношении Украины, если подтвердится информация о причастности Киева к подрывам трубопроводов "Северный поток". Об этом передает ТАСС.

"Не буду опережать расследование с трубопроводом "Северных потоков". И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования", – сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кроме того, он отметил, что сейчас внимание США сосредоточено на получении Украиной необходимой помощи, особенно критически важных нужд.

Ранее в СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник. Отмечалось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября прошлого года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены. Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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