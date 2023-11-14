В США заявили, что Путин будет вести переговоры c Украиной только с позиции силы

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Владимир Путин будет вести переговоры с Украиной и западными странами только с позиции силы. Об этом экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он уточнил, что если переговоры состоятся, то именно Москва будет диктовать условия.

Эксперт добавил, что в ситуации с ДНР и ЛНР российского президента обманом убедили в том, что тогдашние лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель будут следить за выполнением Минских соглашений. Однако в феврале 2023 года Меркель сказала, что "Минск" был способом выиграть время для вооружения Украины, напомнил он.

Макговерн считает, что Путин не позволит себя обмануть, так как он больше не доверяет партнерам по переговорам.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об отсутствии давления со стороны Запада в вопросе переговоров. По его словам, общения с Россией на дипломатическом уровне для мирного завершения конфликта "нет и не будет".

Между тем бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия.

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