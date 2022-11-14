В Госдуме назвали план премьера Британии Сунака о России пропагандой

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Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал план премьер-министра Великобритании Риши Сунака о снижении влияния РФ на глобальную экономику. Об этом сообщает RT.

Морозов выразил мнение, что британский премьер ищет место в западном русофобском строю.

"Больше пропаганды, чем дела, так как по энергоносителям давление и без него беспрецедентное", – заявил парламентарий.

Также он отметил, что заявление Сунака о том, что Россия якобы использует продовольствие в качестве оружия, является "людоедской позицией".

Ранее Сунак обвинил Россию в "превращении продовольствия в оружие". В преддверии саммита G20 он призвал страны по возможности нарастить производство продуктов питания и высвободить запасы для увеличения поставок.

Сунак подчеркнул, что нужно продолжать оказывать поддержку тем странам, которым она больше всего необходима предстоящей зимой. Одновременно с этим он призвал "быстро уйти от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".

Заявление британского премьера раскритиковал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия, наоборот, помогает тому, чтобы эти поставки продовольствия осуществлялись.

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