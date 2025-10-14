"Ведомости": комиссия кабмина РФ одобрила увеличение исполнительского сбора с 7 до 12%

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила повышение исполнительского сбора с 7 до 12%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Поправки коснутся закона "Об исполнительном производстве". Они затронут в том числе правила взыскания.

В настоящее время исполнительский сбор взимается только после полного выполнения судебного решения. Минимальный размер платы для граждан и индивидуальных предпринимателей составляет 1 тысячу рублей, а для организаций – 10 тысяч. В случае неимущественных требований суммы составляют 5 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

По мнению законодателей, текущий порядок не всегда стимулирует должников оперативно выполнять судебные решения, что в свою очередь замедляет защиту прав кредиторов и увеличивает нагрузку на исполнительные органы. В связи с этим авторы инициативы предложили увеличить размер сбора для ускорения выполнения судебных предписаний и пополнения государственного бюджета.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта сбор в размере 12% будет взиматься одновременно с суммой основного долга. Его минимальный размер удвоится. В частности, для граждан и индивидуальных предпринимателей он составит 2 тысячи рублей, а для организаций – 20 тысяч рублей. Сумма за неимущественные требования вырастет до 10 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее в Совфеде предложили увеличить необлагаемую налогами и страховыми взносами помощь от работодателя с 4 до 80 тысяч рублей. В указанные доходы в том числе входит сумма матпомощи, оказываемой работодателями своим бывшим сотрудникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту.

Авторы инициативы напомнили, что данная сумма увеличивалась только в 2005 году, когда МРОТ был равен 800 рублей. При этом с 1 января 2026 года она составит лишь 15% от минимально оплаты труда. Положениями проекта предлагается увеличить указанную сумму до трехкратного размера МРОТ.

