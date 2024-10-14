Сийярто рассказал о попытках США вмешаться в выборы Венгрии в 2022 году

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Соединенные Штаты предпринимали серьезные усилия по вмешательству в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, США тратили миллионы долларов на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Средства в основном инвестировались в венгерскую оппозицию и СМИ.

"Но в конце концов важна воля народа. Несмотря на эти очень большие инвестиции в нашу оппозицию, мы победили с большим перевесом", – приводит РИА Новости слова Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемы и представляют собой неуважение к венграм. Вице-президент США охарактеризовала Орбана как диктатора, автократа и того, кого отлично описывает слово "убийца".

По словам Сийярто, Орбан находится у власти на протяжении 14 лет по воле народа Венгрии. Он добавил, что Будапешт всегда проявлял уважение к американской стороне и ожидает, что американцы в ответ проявят уважение к венгерской нации.