Красный Крест ведет переговоры с Израилем и ХАМАС о помощи заложникам

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Представители Красного Креста ведут переговоры с Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по поводу передачи необходимых лекарств для заложников, захваченных движением в секторе Газа. Об этом сообщили телеканалу Al Arabiya в международной организации.

При этом министерство здравоохранения Палестины сообщило о том, что за сутки было убито больше 400 человек в результате обстрелов и бомбардировок со стороны Израиля в секторе Газа. Также около 1,5 тысячи палестинцев ранены.

Ранее сообщалось, что за неделю с момента эскалации конфликта вокруг сектора Газа при атаках израильских сил в палестинском анклаве были убиты 28 медработников.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Власти Израиля дали сутки на эвакуацию жителей сектора Газа