МИД России заявил о никчемности ПАСЕ после слов о нелегитимности Путина

Фото: 123RF/mikrokon

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) снова показала свою никчемность, объявив Владимира Путина нелегитимным президентом после завершения срока его полномочий. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

По его словам, члены ПАСЕ не осознают, что легитимность властей, в том числе и президента, определяется лишь волей граждан избирающих их, а не "заказными заключениями международных организаций". В связи с этим посол порекомендовал делегациям заняться нерешенными проблемами в Европе: притеснением россиян и выселением их из Прибалтики и другими.

"Народ России – это не кучка недовольных и озлобленных эмигрантов, а мудрый и справедливый арбитр, который без подсказок извне определит, кому возглавлять нашу страну", – комментарий Геннадия Аскальдовича размещен на сайте МИД РФ.

Недавно ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Владимира Путина нелегитимным президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году. Россия же вышла из состава ассамблеи еще в 2022 году.

Ранее парламент Латвии выступил с предложением объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм". В документе указывалось, что РФ признана страной, поддерживающей терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Позднее парламент Эстонии признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых регионов в состав РФ. Тогда за инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, при этом никто не воздержался и не проголосовал против.

Совет Европы лишил РФ права на представительство в комитете министров и ПАСЕ