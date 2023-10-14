Решение Швейцарии запретить ХАМАС является серьезной ошибкой – эксперт

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Правительство Швейцарии совершает серьезную ошибку, поддерживая запрет ХАМАС в стране. Об этом заявил швейцарский исследователь Рикардо Бокко. Его слова приводит РИА Новости.

Отделение ООН в Женеве служит площадкой для диалога с движением ХАМАС. Именно поэтому нельзя запрещать эту организацию в стране, уточнил Бокко.

В среду 11 октября швейцарское правительство заявило, что хочет классифицировать ХАМАС как террористическую организацию и изучает юридические возможности для этого, также анализируется использование средств, выделенных НПО на Ближнем Востоке.

"Я не оспариваю тот факт, что ХАМАС совершил военное преступление в прошлую субботу. Обратите внимание, что израильтяне также неоднократно совершали подобные действия против палестинцев. И что хочет сделать Швейцария? Она хочет занять позицию в пользу Израиля", – отмечает Бокко.

Эксперт добавил, что это решение вызывает еще большее сожаление, поскольку диалог с палестинцами и ХАМАС проходит в ООН в Женеве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляциями попытки западных стран обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС оружием и боеприпасами.