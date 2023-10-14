Захарова назвала спекуляциями попытки Запада обвинить РФ в снабжении ХАМАС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляциями попытки западных стран обвинить Россию в причастности к снабжению ХАМАС оружием и боеприпасами.

"Звучат даже фантастические инсинуации о якобы налаживании при российском содействии на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия, а также боеприпасов к нему", – добавила дипломат.

По ее словам, Россия создала одну из наиболее эффективных и отработанных в практическом и законодательном отношении систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию Владимира Путина относительно конфликта между Палестиной и Израилем. В ХАМАС также добавили, что приветствуют активные усилия российской стороны, которые направлены на прекращение израильских ударов по сектору Газа.

Президент России призвал обе стороны конфликта на Ближнем Востоке подумать о гражданском населении. В связи с этим глава государства подчеркнул, что Россия может помочь урегулировать ситуацию вокруг Израиля и ее никто не заподозрит в попытках "подыгрывать" кому-то.

Кроме того, Владимир Путин считает, что осуществление против сектора Газа мер военного и невоенного характера наподобие "блокады Ленинграда" является неприемлемым. По его словам, не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек, включая более 600 детей.

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке