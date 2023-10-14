Экс-глава Интерпола заявил, что отказ Швеции от наличных угрожает безопасности страны

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Отказ Швеции от наличных денег повлечет за собой угрозу национальной безопасности страны. Таким мнением поделился бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон в интервью изданию The Telegraph.

"Люди начали понимать, что Владимиру Путину очень легко все отключить", – заявил он.

Так, упор на цифровые платежи приведет к рискам в условиях масштабной кибератаки на Швецию или отключения электроэнергии, отметил Эрикссон. Помимо этого, добавил он, отказ от наличных увеличит угрозу образования преступных ячеек нового плана.

Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что обязательная для части отечественных экспортеров продажа выручки в валюте будет способствовать укреплению курса рубля, но изменения произойдут не сразу.

До этого замминистра экономики и финансов Ирана Сейед Али Роухани сообщил, что страна одобряет идею создания единой валютной единицы между членами – странами БРИКС, однако для этого необходимо подготовить соответствующую банковскую инфраструктуру и заключить несколько валютных соглашений.