Экономист рассказал, когда продажа валютной выручки отразится на курсе рубля

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Обязательная для части отечественных экспортеров продажа выручки в валюте будет способствовать укреплению курса рубля, но изменения произойдут не сразу. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

Ранее указ, по которому некоторые отечественные экспортеры обязаны продавать выручку в иностранной валюте на внутреннем рынке, подписал Владимир Путин. Нововведение будет действовать полгода. Оно затрагивает 43 группы компаний, работающих в таких отраслях, как топливно-энергетическая, черная и цветная металлургия и прочие.

По словам Остапковича, такое решение в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению курса рубля.

"Завтра курс доллара не станет снижаться, потому что пока развернется изъятие выручки, пока пройдет какое-то время. Условно говоря, с задержкой в два-три месяца он должен стабилизироваться или начать падать. Все зависит от того, какой объем экспортной выручки поступит на внутренний рынок", – отметил специалист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Если будут продавать валютную выручку, значит, доллар станет не дефицитным. Раз он не в дефиците, значит, начнет терять в стоимости.

Экономист напомнил, что ранее в РФ уже вводили обязательную продажу экспортной выручки.

"В принципе, это стандартный маневр, когда национальная валюта падает к доллару. Тогда регуляторы, в частности Минфин, Центробанк, правительство, вводят обязательную продажу экспортной выручки, чтобы был приток валюты на внутренний рынок. Мы довольно часто прибегали к этому маневру в разные годы", – указал Остапкович.

Ранее в Центробанкe РФ рассказали об ожидаемых эффектах от обязательной для части российских экспортеров продаже выручки в валюте. Предполагается, что это повысит оперативность компаний по ее реализации. Также отмечается, что такой подход может сделать ситуацию с ликвидностью лучше. Кроме того, способствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке.

