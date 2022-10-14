Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Нидерландов заморозили патенты российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть". Об этом сообщает NOS со ссылкой на патентное ведомство страны.

Таким образом, нидерландские компании смогут воспроизводить продукцию российских нефтегазовых корпораций без последствий. Отмечается, что "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть" были внесены в санкционный список Евросоюза после начала специальной военной операции на Украине.

6 октября Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. В него вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. Например, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Позже источник в делегации одной из стран ЕС поделился, что Совет обсуждает введение девятого пакета санкций против России. Он подчеркнул, что новый раунд санкций стал актуальным в сообществе после очередной эскалации, которую можно было наблюдать 10 октября.

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