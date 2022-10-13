ЕС продлил на год санкции в сторону ответственных за применение химоружия

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Европейский союз продлил на год санкции в сторону физических и юридических лиц, которые ответственны, по словам сообщества, за распространения и применения химического оружия. Ограничения действуют и на некоторых лиц из России.

"Сегодня Совет продлил ограничительные меры против (ответственных за. – Прим. ред.) распространение и применение химического оружия еще на год, до 16 октября 2023 года", – цитирует заявление ЕС ТАСС.

6 октября Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций против РФ. В него вошли 30 физических и 7 юридических лиц из России. Например, в список попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Позже источник в делегации одной из стран ЕС поделился, что Совет обсуждает введение девятого пакета санкций против России. Он подчеркнул, что новый раунд санкций стал актуальным в сообществе после очередной эскалации, которую можно было наблюдать 10 октября.

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