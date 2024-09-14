Белоусов поручил разобраться с данными о гибели военных "Эрнеста" и "Гудвина"

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову вместе с департаментом военной контрразведки ФСБ России расследовать информацию о гибели двух военных с позывными "Эрнест" и "Гудвин" 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Белоусов потребовал разобраться с этой ситуацией в кратчайшие сроки. Выполнение данного поручения он взял под собственный контроль.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация о гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными "Эрнест" и "Гудвин". ТАСС уточнял, что якобы за критику командования расчет вынуждено расформировали и военных направили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за Украинск.

В конце июля Белоусов проверил, как осуществляется боевая подготовка военных по разным специальностям на полигоне в Ленинградском военном округе. Он пообщался с военными, подписавшими контракт с оборонным ведомством. Кроме того, министру продемонстрировали практическую подготовку танковых экипажей, операторов БПЛА, минометчиков, артиллеристов и снайперов.

