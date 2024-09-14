Рябков заявил, что вербальные сигналы РФ об угрозе эскалации не дают эффекта

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Вербальные сигналы о риске эскалации, которые Россия направляет Западу, не дают эффекта. Это свидетельствует о необходимости "менять характер сигнализации", заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Об этом тоже было сказано руководством достаточно внятно, и к этому мне лично добавить нечего", – подчеркнул российский дипломат.

Кроме того, Рябков призвал власти противников России оценить "степень тяжести последствий", к которым могут привести их "безответственные, крайне опасные действия".

Он также рекомендовал им принять решение о том, что имеет большее значение – безопасность возглавляемых или стран или некие представления о том, "в какую геополитику нужно дальше играть на пространстве бывшего СССР".

Ранее Рябков допустил развертывание ракет в ядерном оснащении в связи с действими Запада. При этом, по словам дипломата, РФ следует избегать эскалации, однако сценарии, при которых это возможно, рассматриваются.

