Замглавы МО РФ Булыга проверил обеспечение войск в зоне СВО

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Замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил материально-техническое обеспечение одного из базовых районов подразделений группировки войск "Восток" в зоне спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Он осмотрел организацию работы ремонтного подразделения группировки войск "Восток", специалисты которого обеспечивают ремонт и ввод в строй поврежденной техники.

В тыловых районах группировки войск замглавы проверил содержание складских помещений, где ему доложили о непрерывном выполнении задач по всестороннему обеспечению войск.

Кроме того, в ходе проверки условий хранения продуктов Булыга поставил задачи по модернизации системы хранения провианта. Он также проинспектировал строительство нового заглубленного временного пункта дислокации подразделений группировки, где разместят механизированный хлебозавод, кухню, столовую, комнату бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, пункты хранения, заправки ГСМ и другие объекты МТО.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проверил, как осуществляется боевая подготовка военных по разным специальностям на полигоне в Ленинградском военном округе. Он пообщался с военными, подписавшими контракт с оборонным ведомством. Кроме того, министру продемонстрировали практическую подготовку танковых экипажей, операторов БПЛА, минометчиков, артиллеристов и снайперов.

