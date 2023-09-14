СК РФ проверит высказывание украинского спикера на предмет угроз российским журналистам

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сары Эштон-Чирилло на предмет угрозы журналистам из РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов", – указано в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки позволят дать правовую оценку словам представителя сил территориальной обороны ВСУ.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет РФ и ФСБ России в связи с угрозами, поступившими от Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов. Он предположил, что в словах спикера есть признаки приготовления к теракту.

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая представляет силы обороны Украины, заявляла, что на следующей неделе представитель российских СМИ заплатит за что-то, при этом она не уточнила, о ком речь.



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